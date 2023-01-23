В Сумах задержан агент ФСБ, пытавшийся устроиться в военную администрацию, - СБУ

"В результате многоэтапной спецоперации в Сумах задержан агент ФСБ, получивший враждебную задачу устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации", - рассказали в спецслужбе.

По данным СБУ, в администрации агент должен был собирать секретную информацию о системе защиты региона в условиях вооруженной агрессии РФ. Полученные сведения планировалось передавать врагу по закрытым каналам связи.

Следствие установило, что предателем оказался житель областного центра, которого ФСБ завербовала перед началом полномасштабного вторжения. Злоумышленник согласился на сотрудничество из-за своих прокремлевских убеждений и денежного вознаграждения.

После полномасштабного вторжения агент разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Для этого он объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Также он собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей. За свои "услуги" предатель получал средства в криптовалюте.

Во время обысков у фигуранта нашли российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже отправил его под стражу.

Фото: задержание российского агента в Сумах (ssu.gov.ua)