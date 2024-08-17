У Сумах загасили пожежу після ракетного удару: рятувальники показали наслідки

Як зазначають у ДСНС, сьогодні вранці ворожа авіація завдала удару по місту Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, вогонь охопив відразу 10 автомобілів, які знаходились на стоянці поряд з житловою багатоповерхівкою.

Фото: у Сумах загасили пожежу після обстрілу (t.me/dsns_telegram)

"Рятувальникам вдалось ліквідувати виявлені осередки горіння та не дозволити вогню поширитись на інші транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС обстежили територію, де був удар. Також вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків у Сумах.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок атаки у Сумах постраждали двоє осіб. Раніше місцева влада повідомляла про одного постраждалого.