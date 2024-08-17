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У Сумах загасили пожежу після ракетного удару: рятувальники показали наслідки

Фото: у Сумах рятувальники загасили пожежу після обстрілу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах загасили пожежу після ракетного удару ворога в ніч на 17 серпня. Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Сумській області у Facebook.

Як зазначають у ДСНС, сьогодні вранці ворожа авіація завдала удару по місту Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, вогонь охопив відразу 10 автомобілів, які  знаходились на стоянці поряд з житловою багатоповерхівкою.

 

Фото: у Сумах загасили пожежу після обстрілу (t.me/dsns_telegram)

"Рятувальникам вдалось ліквідувати виявлені осередки горіння та не дозволити вогню поширитись на інші транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС обстежили територію, де був удар. Також вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків у Сумах.

 

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок атаки у Сумах постраждали двоє осіб. Раніше місцева влада повідомляла про одного постраждалого.

Атака Росії 17 серпня

В ніч на 17 серпня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни випустили 14 ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми.

Сили протиповітряної оборони знищили всі російські дрони. ППО працювала у шести областях - Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській.

Відомо, що під ранок армія РФ атакувала Суми. Було влучання по комунальному підприємству "Паркінг".

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