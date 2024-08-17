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В Сумах потушили пожар после ракетного удара: спасатели показали последствия

Фото: в Сумах спасатели потушили пожар после обстрела (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах потушили пожар после ракетного удара врага в ночь на 17 августа. Спасатели показали кадры последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Сумской области в Facebook.

Как отмечают в ГСЧС, сегодня утром вражеская авиация нанесла удар по городу Сумы. В результате атаки вспыхнул пожар, огонь охватил сразу 10 автомобилей, находившихся на стоянке рядом с жилой многоэтажкой.

 

Фото: в Сумах потушили пожар после обстрела (t.me/dsns_telegram)

"Спасателям удалось ликвидировать обнаруженные очаги горения и не разрешить огню распространиться на другие транспортные средства", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС обследовали территорию, где находился удар. Также взрывная волна выбила окна и повредила фасады соседних домов в Сумах.

 

Министерство внутренних дел сообщило, что в результате атаки в Сумах пострадали два человека. Ранее местные власти сообщали об одном пострадавшем.

Атака России 17 августа

В ночь на 17 августа российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 14 ударных дронов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все российские дроны. ПВО работала в шести областях - Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской.

Известно, что под утро армия РФ атаковала Сумы. Было попадание по коммунальному предприятию "Паркинг".

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