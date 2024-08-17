В Сумах потушили пожар после ракетного удара: спасатели показали последствия

Как отмечают в ГСЧС, сегодня утром вражеская авиация нанесла удар по городу Сумы. В результате атаки вспыхнул пожар, огонь охватил сразу 10 автомобилей, находившихся на стоянке рядом с жилой многоэтажкой.

Фото: в Сумах потушили пожар после обстрела (t.me/dsns_telegram)

"Спасателям удалось ликвидировать обнаруженные очаги горения и не разрешить огню распространиться на другие транспортные средства", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС обследовали территорию, где находился удар. Также взрывная волна выбила окна и повредила фасады соседних домов в Сумах.

Министерство внутренних дел сообщило, что в результате атаки в Сумах пострадали два человека. Ранее местные власти сообщали об одном пострадавшем.