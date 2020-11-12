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В Сумах задержали "смотрящего" за Харьковской областью

Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах правоохранители задержали криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Задержанного считают так называемым "смотрящим" за Харьковской областью.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Мужчину задержали по месту его временного проживания, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

Следствие считает задержанного мужчину причастным к ряду преступлений, в частности незаконном обращении с оружием и угрозам правоохранителям. Злоумышленнику теперь грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного злоумышленника. Также правоохранители проверяют, не причастен ли он к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители задержали банду, которая похищала людей. Похитители под угрозами насилием завладевали чужими денежными средствами и их личными вещами.

Кроме того, в Николаеве задержали местного жителя по подозрению в создании международной наркогруппировки. Мужчина организовал банду из украинцев и граждан стран ЕС.

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