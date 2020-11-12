В Сумах задержали "смотрящего" за Харьковской областью

В Сумах правоохранители задержали криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Задержанного считают так называемым "смотрящим" за Харьковской областью.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Мужчину задержали по месту его временного проживания, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

Следствие считает задержанного мужчину причастным к ряду преступлений, в частности незаконном обращении с оружием и угрозам правоохранителям. Злоумышленнику теперь грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного злоумышленника. Также правоохранители проверяют, не причастен ли он к другим тяжким и особо тяжким преступлениям.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители задержали банду, которая похищала людей. Похитители под угрозами насилием завладевали чужими денежными средствами и их личными вещами.

Кроме того, в Николаеве задержали местного жителя по подозрению в создании международной наркогруппировки. Мужчина организовал банду из украинцев и граждан стран ЕС.