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У Сумах затримали "смотрящого" за Харківською областю

Автор: Дмитро Левицький

У Сумах правоохоронці затримали кримінального авторитета, який перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів. Затриманого вважають так званим "смотрящим" за Харківською областю.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Чоловіка затримали за місцем його тимчасового проживання, де він переховувався від правосуддя з 2017 року.

Слідство вважає затриманого чоловіка причетним до низки злочинів, зокрема незаконному поводженні зі зброєю та погрозах правоохоронцям. Зловмиснику тепер загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про арешт затриманого зловмисника. Також правоохоронці перевіряють, чи не причетний він до інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці затримали банду, яка викрадала людей. Викрадачі під погрозами насильством заволодівали чужими коштами та їх особистими речами.

Крім того, у Миколаєві затримали місцевого жителя за підозрою у створенні міжнародного наркоугруповання. Чоловік організував банду з українців та громадян країн ЄС.

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