У Сумах вже 21 поранений внаслідок удару по ТРЦ, серед них троє дітей

Російська дронова атака по ТРЦ у Сумах, за уточненими даними, забрала життя двох молодих людей. Також постраждали понад 20 осіб, у тому числі троє неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка у Telegram , начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram і Національної поліції.

У Сумах поранено 21 людину

Станом на зараз, каже Кривошеєнко, відомо про 21 пораненого внаслідок російської атаки БпЛА на ТРЦ у центрі Сум.

"Серед них 3 дітей. У тяжкому стані в медичних закладах перебувають 4 травмованих, серед них 16-річна дівчинка", - каже він.

Олег Григоров уточнив, що серед загиблих - 21-річні хлопець та дівчина.

"На щастя, інформація щодо третьої загиблої людини не підтвердилася".

За його даними, у важкому стані - двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка - у вкрай важкому стані.

"Серед поранених - троє дівчат віком 15-16 років. Їхні травми - легкі та середньої тяжкості. Лікарі надають усім необхідну допомогу", - каже він.

У Нацполіції доповнили, що внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю ТРЦ та автомобілі, які перебували на парковці. На території виникла пожежа.

"На місці події працюють поліцейські, рятувальники, медики та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину російської армії та допомагають громадянам", - йдеться у повідомленні.