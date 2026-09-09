В Сумах уже 21 раненый в результате удара по ТРЦ, среди них трое детей

Российская дроновая атака по ТРЦ в Сумах, по уточненным данным, унесла жизни двух молодых людей. Также пострадали более 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко в Telegram , начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram и Национальной полиции.

В Сумах ранен 21 человек

По состоянию на данный момент, говорит Кривошеенко, известно о 21 раненом в результате российской атаки БпЛА на ТРЦ в центре Сум.

"Среди них 3 детей. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 4 травмированных, среди них 16-летняя девочка", - говорит он.

Олег Григоров уточнил, что среди погибших - 21-летние парень и девушка.

"К счастью, информация о третьем погибшем человеке не подтвердилась".

По его данным, в тяжелом состоянии - двое мужчин и женщина. Еще одна женщина - в крайне тяжелом состоянии.

"Среди раненых - три девушки в возрасте 15-16 лет. Их травмы - легкие и средней тяжести. Врачи оказывают всем необходимую помощь", - говорит он.

В Нацполиции дополнили, что в результате вражеского удара повреждено здание ТРЦ и находившиеся на парковке автомобили. На территории возник пожар.

"На месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики и прочие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления российской армии и помогают гражданам", - говорится в сообщении.