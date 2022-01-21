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В Сумах вводят "дистанционку" для старших классов

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Пятница 21 января 2022 18:50
В Сумах вводят "дистанционку" для старших классов Фото: в Сумах вводят "дистанционку" для старших классов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумах наблюдается увеличение количества заболеваний коронавирусом среди учащихся и работников учреждений общего среднего образования. Город возвращает дистанционное обучение для старших классов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

"В соответствии с решением комиссии с 24 января разрешено посещение соискателями образования учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений, 1-4 классов учреждений общего среднего образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации", - пишет пресс-служба горсовета.

В то же время на дистанционное обучение отправляют учеников 5-11 классов.

Решение комиссии вступает в силу с 24 января и будет действовать в течение двух недель.

Напомним, на фоне распространения заболевания, дистанционное обучение также объявили в Ужгороде и в Львове,а также у Черновцах.

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