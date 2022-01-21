В Сумах вводят "дистанционку" для старших классов

В Сумах наблюдается увеличение количества заболеваний коронавирусом среди учащихся и работников учреждений общего среднего образования. Город возвращает дистанционное обучение для старших классов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

"В соответствии с решением комиссии с 24 января разрешено посещение соискателями образования учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений, 1-4 классов учреждений общего среднего образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации", - пишет пресс-служба горсовета.

В то же время на дистанционное обучение отправляют учеников 5-11 классов.

Решение комиссии вступает в силу с 24 января и будет действовать в течение двух недель.