У Сумах вводять "дистанційку" для старших класів
Фото: у Сумах вводять "дистанційку" для старших класів (Getty Images)
У Сумах спостерігається збільшення кількості захворювань на коронавірус серед учнів та працівників закладів загальної середньої освіти. Місто повертає дистанційне навчання для старших класів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.
"У відповідності до рішення комісії з 24 січня дозволено відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти, 1–4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації", - пише пресслужба міськради.
Водночас на дистанційне навчання відправляють учнів 5-11 класів.
Рішення комісії набирає чинності з 24 січня й діятиме протягом двох тижнів.