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В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины по самбо

Новина українською →
Сумы, Среда 09 марта 2022 03:54
В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины по самбо Фото: Артем Прийменко (facebook.com/Евгений Леоненко)
Автор: Роман Мирончук

Сумы сильно пострадали от атак российских оккупантов. Во время авиаудара вместе со всей своей семьей погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко. Молодому спортсмену было всего 16 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление тренера из Сум Евгения Леоненко в Facebook.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. - неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", - написал Леоненко.

Вместе с ним погиб его отец, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл.

В Сумах после авиаудара погиб Артем Прийменко вместе со своей семьей (фото: facebook.com/Евгений Леоненко)

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5375414120641641 Монобанк

5363542308578492 Приват

Прийменко Анна Ивановна

Отметим, что после ночного авиаудара по Сумам погибло 9 человек. Также известно о ночной атаке по Ахтырке. Кремлевские захватчики открыто игнорируют законы ведения войны, и продолжают убивать мирных украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 13 дней войны оккупанты убили 52 ребенка. По его словам, Украина никогда этого не простит.

Ранее в СБУ заявили, что армия РФ имеет прямое указание расстреливать гражданских лиц в Украине.

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