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У Сумах під час авіаударів разом з родиною загинув чемпіон України з самбо

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Суми, Середа 09 березня 2022 03:54
У Сумах під час авіаударів разом з родиною загинув чемпіон України з самбо Фото: Артем Прийменко (facebook.com/Евгений Леоненко)
Автор: Роман Мирончук

Суми сильно постраждали від атак російських окупантів. Під час авіаудару разом з усією своєю родиною загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко. Молодому спортсмену було всього 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тренера з Сум Євгена Леоненка у Facebook.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення в м. Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р. н. - неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", - написав Леоненко.

Разом з ним загинув його батько, мати, бабуся і два молодших брата Єгор і Кирило.

У Сумах після авіаудару загинув Артем Прийменко разом зі своєю сім'єю (фото: facebook.com/Євгеній Леоненко)

Фінансову допомогу родичам спортсмена можна надати на карти:

5375414120641641 Монобанк

5363542308578492 Приват

Прийменко Ганна Іванівна

Зазначимо, що після нічного авіаудару по Сумах загинуло 9 осіб. Також відомо про нічну атаку по Охтирці. Кремлівські загарбники відкрито ігнорують закони ведення війни, і продовжують вбивати мирних українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за 13 днів війни окупанти вбили 52 дитини. За його словами, Україна ніколи цього не пробачить.

Раніше в СБУ заявили, що армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні.

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