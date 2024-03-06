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У Сумах ворожий дрон влучив в об'єкт критичної інфраструктури

Фото: у Сумах є влучання в об'єкт критичної інфраструктури (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах російський дрон влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Також є влучання по цивільних об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську військову адміністрацію у Facebook.

Як зазначається, у місті були зафіксовано три "прильоти" внаслідок нічної атаки дронів. Один з ударів був по об'єкти критичної інфраструктури, два інші - по цивільній інфраструктурі.

Дитсадки та школи у Сумах працюють у штатному режимі. У дитячому садку, де внаслідок удару пошкоджено вікна, працюватимуть чергові групи.

"Постраждалим надається допомога, фіксуються пошкодження. Всі, кому потрібна допомога, можуть звернутися до представників штабу, які працюють на місцях прильотів", - повідомив секретар міської ради Артем Кобзар, який виконує обов’язки міського голови.

 

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 42 "Шахеди" та вдарили по Донецькій області зенітними ракетами С-300. Сили ППО збили 38 безпілотників.

У Сумах зафіксовано три "прильоти", є постраждалі. Також окупанти вдарили по Одесі, Дніпропетровській, Харківській областях, а у Хмельницькій області пошкоджений об'єкт інфраструктури. Декілька населених пунктів залишилися без світла.

Що відомо про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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