В Сумах вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры

Как отмечается, в городе были зафиксированы три "прилета" в результате ночной атаки дронов. Один из ударов был по объекту критической инфраструктуры, два других - по гражданской инфраструктуре.

Детсады и школы в Сумах работают в штатном режиме. В детском саду, где в результате удара повреждены окна, будут работать дежурные группы.

"Пострадавшим оказывается помощь, фиксируются повреждения. Все, кому нужна помощь, могут обратиться к представителям штаба, работающим на местах прилетов", - сообщил секретарь городского совета Артем Кобзарь, исполняющий обязанности городского головы.

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне выпустили по Украине 42 "Шахеда" и ударили по Донецкой области зенитными ракетами С-300. Силы ПВО сбили 38 беспилотников.

В Сумах зафиксировано три "прилета", есть пострадавшие. Также оккупанты ударили по Одессе, Днепропетровской, Харьковской областях, а в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры. Несколько населенных пунктов остались без света.

Что известно о последствиях ночной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.