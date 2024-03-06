RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры

Фото: в Сумах есть попадание в объект критической инфраструктуры (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах российский дрон попал в объект критической инфраструктуры. Также есть попадания по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую городскую военную администрацию в Facebook.

Как отмечается, в городе были зафиксированы три "прилета" в результате ночной атаки дронов. Один из ударов был по объекту критической инфраструктуры, два других - по гражданской инфраструктуре.

Детсады и школы в Сумах работают в штатном режиме. В детском саду, где в результате удара повреждены окна, будут работать дежурные группы.

"Пострадавшим оказывается помощь, фиксируются повреждения. Все, кому нужна помощь, могут обратиться к представителям штаба, работающим на местах прилетов", - сообщил секретарь городского совета Артем Кобзарь, исполняющий обязанности городского головы.

 

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне выпустили по Украине 42 "Шахеда" и ударили по Донецкой области зенитными ракетами С-300. Силы ПВО сбили 38 беспилотников.

В Сумах зафиксировано три "прилета", есть пострадавшие. Также оккупанты ударили по Одессе, Днепропетровской, Харьковской областях, а в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры. Несколько населенных пунктов остались без света.

Что известно о последствиях ночной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов