У Сумах вночі "Шахед" вдарив у житловий квартал

Російська армія в ніч на 7 вересня атакували Суми. Ворожий дрон вдарив у житловий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначається, ворожий безпілотник типу Shahed-136 влучив у житловий квартал міста. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Також вночі над Сумською областю був знищений ще один ворожий безпілотник.

Нічна атака

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, випустивши 33 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 25 з них. Під ударом опинилися Сумська та Одеська області.

Росіяни в ніч на 7 вересня знову вдарили по Ізмаїльському району Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю.

За останніми даними прокуратури, поранення отримали двоє осіб.

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