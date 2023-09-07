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У Сумах вночі "Шахед" вдарив у житловий квартал

Суми, Четвер 07 вересня 2023 15:15
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У Сумах вночі "Шахед" вдарив у житловий квартал Фото: дрон вдарив у житловий квартал у Сумах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 7 вересня атакували Суми. Ворожий дрон вдарив у житловий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Як зазначається, ворожий безпілотник типу Shahed-136 влучив у житловий квартал міста. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Також вночі над Сумською областю був знищений ще один ворожий безпілотник.

Нічна атака

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, випустивши 33 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 25 з них. Під ударом опинилися Сумська та Одеська області.

Росіяни в ніч на 7 вересня знову вдарили по Ізмаїльському району Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю.

За останніми даними прокуратури, поранення отримали двоє осіб.

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