В Сумах ночью "Шахед" ударил в жилой квартал
Российская армия в ночь на 7 сентября атаковала Сумы. Вражеский дрон ударил в жилой квартал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
Как отмечается, вражеский беспилотник типа Shahed-136 попал в жилой квартал города. В результате атаки поврежден частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Также ночью над Сумской областью был уничтожен еще один вражеский беспилотник.
Ночная атака
Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, выпустив 33 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 25 из них. Под ударом оказались Сумская и Одесская области.
Россияне в ночь на 7 сентября снова ударили по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
По последним данным прокуратуры, ранения получили два человека.
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