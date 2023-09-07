В Сумах ночью "Шахед" ударил в жилой квартал

Российская армия в ночь на 7 сентября атаковала Сумы. Вражеский дрон ударил в жилой квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Как отмечается, вражеский беспилотник типа Shahed-136 попал в жилой квартал города. В результате атаки поврежден частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Также ночью над Сумской областью был уничтожен еще один вражеский беспилотник.

Ночная атака

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, выпустив 33 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 25 из них. Под ударом оказались Сумская и Одесская области.

Россияне в ночь на 7 сентября снова ударили по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

По последним данным прокуратуры, ранения получили два человека.

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