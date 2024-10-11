У Сумах на вихідних не буде гарячої води: у чому причина

У Сумах 12 та 13 жовтня не буде гарячої води. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на обладнанні ТЕЦ.

Також через проведення ремонтних робіт по реконструкції магістральної теплової мережі по вул. Шістдесятників 11 жовтня не буде гарячої води в оселях жителів проспекту Свободи, вул. Української Народної Республіки та частково в районі по вул. Холодноярської бригади та вул. Харківської.

За даними компанії, на вихідних мають провести позапланові роботи на технологічному обладнанні місцевої ТЕЦ. У зв’язку з цим у місті призупинять централізовану подачу гарячої води споживачам ТОВ "Сумитеплоенерго".

Раніше РБК-Україна також розповідало про ремонт тепломереж у Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, до початку опалювального сезону у Шевченківському районі столиці оновлять 2300 метрів тепломереж.

Водночас у деяких регіонах внаслідок бойових дій є більш серйозні проблеми із водопостачанням. Так, через обстріли зі сторони російських військ у Краматорську подача води буде відбуватися за графіком доба-через три. Труднощі із подачею води є по всій території Донецької області. Однак місцева влада заявляє, що проблем із доступом до питної води немає. Загалом же проблеми з подачею води крім Краматорська є також у Дружківці та Слов'янську.

Частково вирішити проблеми із водопостачанням на Донбасі планують завдяки свердловинам, пробурити які планують у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Добропіллі.

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