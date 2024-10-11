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У Сумах на вихідних не буде гарячої води: у чому причина

П'ятниця 11 жовтня 2024 12:04
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У Сумах на вихідних не буде гарячої води: у чому причина Фото: Відключення гарячої води (pexels)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Сумах 12 та 13 жовтня не буде гарячої води. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на обладнанні ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТОВ "Сумитеплоенерго".

За даними компанії, на вихідних мають провести позапланові роботи на технологічному обладнанні місцевої ТЕЦ. У зв’язку з цим у місті призупинять централізовану подачу гарячої води споживачам ТОВ "Сумитеплоенерго".

Також через проведення ремонтних робіт по реконструкції магістральної теплової мережі по вул. Шістдесятників 11 жовтня не буде гарячої води в оселях жителів проспекту Свободи, вул. Української Народної Республіки та частково в районі по вул. Холодноярської бригади та вул. Харківської.

Повідомити про відновлення гарячого водопостачання обіцяють пізніше.

Раніше РБК-Україна також розповідало про ремонт тепломереж у Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, до початку опалювального сезону у Шевченківському районі столиці оновлять 2300 метрів тепломереж.

Водночас у деяких регіонах внаслідок бойових дій є більш серйозні проблеми із водопостачанням. Так, через обстріли зі сторони російських військ у Краматорську подача води буде відбуватися за графіком доба-через три. Труднощі із подачею води є по всій території Донецької області. Однак місцева влада заявляє, що проблем із доступом до питної води немає. Загалом же проблеми з подачею води крім Краматорська є також у Дружківці та Слов'янську.

Частково вирішити проблеми із водопостачанням на Донбасі планують завдяки свердловинам, пробурити які планують у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Добропіллі.

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