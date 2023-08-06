В Сумах мотоцикліст врізався в автомобіль, є загиблий і постраждалі

За даними правоохоронців, сьогодні, 6 серпня, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП із травмованими, яка сталася на вулиці Чернігівській.

За обставин, які наразі з’ясовуються, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 61-річного чоловіка та мотоцикла Loncin під керуванням 25-річного чоловіка.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці автопригоди. Також тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen Golf, троє його пасажирів, серед яких 14-річна дівчинка та 25-річна пасажирка мотоцикла.

"Інспектори огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка", - заявили в поліції.

Смертельна ДТП з нацгвардійцем

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії біля одного з блокпостів столиці. На жаль, нацгвардієць загинув на місці.

Тандира було затримано, після чого йому оголосили про підозру. Вже 27 травня суддю арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Вища рада правосуддя, зі свого боку, тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя. Експертиза тим часом підтвердила, що суддя перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

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