В Сумах мотоциклист врезался в автомобиль, есть погибший и пострадавшие

По данным правоохранителей, сегодня, 6 августа, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными, которое произошло на улице Черниговской.

При обстоятельствах, которые выясняются, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Golf под управлением 61-летнего мужчины и мотоцикла Loncin под управлением 25-летнего мужчины.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия. Также телесные повреждения получил водитель Volkswagen Golf, три его пассажира, среди которых 14-летняя девочка и 25-летняя пассажирка мотоцикла.

"Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Продолжается проверка", - заявили в полиции.

Смертельное ДТП с нацгвардейцем

Напомним, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии возле одного из блокпостов столицы. К сожалению, нацгвардеец погиб на месте.

Тандыр был задержан, после чего ему объявили о подозрении. Уже 27 мая судья был арестован на два месяца без возможности внесения залога.

Высший совет правосудия, со своей стороны, временно отстранил Тандыра от совершения правосудия . Экспертиза подтвердила, что судья находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Больше о резонансном ДТП читайтев материале РБК-Украина .

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