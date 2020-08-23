В Сумах усилили карантин: что запрещено

Ограничения будут дейтсвовать до 5 сетября
Исполнительный комитет города Сумы усилил карантинные меры в городе. Такое решение было принято из-за того, что Сумы попали в "желтую" зону по распространению COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Сум.
Так, в городе вводятся ряд ограничений. В частности, запрещена деятельность хостелов. Массовые мероприятия разрешены только религиозным организациям и ОСМД при условии соблюдения карантинных мер.
Кинотеатры и учреждения культуры могут работать при условии наполнения помещения до 50% и соблюдение посетителями социальной дистанции 1,5 метра.
Учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста и инвалиды, запрещено посещать посторонним.
Развлекательным заведениям, ночным клубам, заведениям общественного питания запрещено работать в ночное время - с 00:00 до 07:00, кроме тех, которые осуществляют адресную доставку.
Спортивные мероприятия, тренировки и выступления профессиональных команд разрешены при условии отсутствия зрителей.
Также ограничено работа детских аттракционов.
Перевозки пассажиров на общественном транспорте в количестве более чем количество мест для сидения и без средств индивидуальной защиты тоже находятся под запретом.
Ограничения в городе действуют с 22 августа до 5 сентября.
Напомним, 24 августа в Украине вступит в силу решение правительства об обновлении карантинных зон.
Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.