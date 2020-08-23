У Сумах посилили карантин: що заборонено

Виконавчий комітет міста Суми посилив карантинні заходи в місті. Таке рішення було ухвалене через те, що Суми потрапили в "жовту" зону поширення COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба міськради Сум.

Так, у місті вводяться ряд обмежень. Зокрема, заборонена діяльність хостелів. Масові заходи можна тільки релігійним організаціям та ОСББ за умови дотримання карантинних заходів.

Кінотеатри і установи культури можуть працювати за умови наповнення приміщення до 50% і дотримання відвідувачами соціальної дистанції 1,5 метра.

Установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку та інваліди, заборонено відвідувати стороннім.

Розважальним закладам нічним клубам, закладам громадського харчування заборонено працювати у нічний час - з 00:00 до 07:00, крім тих, які здійснюють адресну доставку.

Спортивні заходи, тренування і виступи професійних команд можна за умови відсутності глядачів.

Також обмежена робота дитячих атракціонів.

Перевезення пасажирів на громадському транспорті в кількості більш ніж кількість місць для сидіння і без засобів індивідуального захисту теж перебувають під забороною.

Обмеження у місті діють з 22 серпня до 5 вересня.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні набуде чинності рішення уряду про оновлення карантинних зон.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавіруса.