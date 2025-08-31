UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Сумах ухвалили рішення щодо роботи дитсадків з 1 вересня

Фото: у Сумах продовжили "дистанційку" в дитсадках (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумах продовжили дистанційний формат навчання у дитсадках та закладах позашкільної освіти. "Дистанційка" буде щонайменше до кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської міської ради.

Відповідне рішення, як зазначили у міській раді, ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням безпекової ситуації в громаді.

"Це стосується закладів дошкільної, позашкільної, початкової мистецької освіти, а також структурних підрозділів початкових шкіл. За потреби у садках функціонуватимуть чергові групи", - пояснили в міській раді.

Водночас для спортивних закладів позашкільної освіти продовжено тренування у звичайному режимі для спортсменів, які беруть участь у змаганнях.

"Навчально-тренувальний процес проводиться за рішенням керівника та з дотриманням заходів безпеки, окрім молодших вікових груп", - додали в міській раді.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня росіяни ударили по Сумах, залишивши частину міста без води та світла. Окупанти атакували місто ударними дронами типу "Шахед" та влучили в об'єкти інфраструктури. Як заявляла місцева влада, в результаті ударів люди не постраждали.

СумиДитячий садокДень знань