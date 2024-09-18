У Сумах та області після вибухів частково зникла електроенергія

Ввечері середи, 18 вересня, у Сумах лунали вибухи. У місті та області почались проблеми з електроенергією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови, Секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.
Відомо, що в області під час тривоги пролунали звуки вибухів. Відразу після цього у частині Сум почались проблеми з електропостачанням.
Також кореспондент РБК-Україна повідомив про перебої з електроенергією і в Сумській області.
За словами Кобзаря, наразі рятувальники та правоохоронці в пошуках місця прильоту. Він попросив місцевих, які знають де це могло трапитись, повідомити у поліцію або пожежникам.
Оновлено о 22:50.
За даними начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, місце вибуху знайдено.
"Причина аварії вже встановлена і енергетики зроблять все для відновлення! Віримо в наших енергетиків! Дякуємо", - написав він.
Кобзар повідомив, що удар було завдано близько 22:03. Це призвело до знеструмлення усіх об'єктів водоканалу.
"Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення (крім насосів третього підйому ЦТП), - написав він.
За його словами, першочергово буде запущено систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском.
Російські війська регулярно обстрілюють Сумську область, використовуючи артилерію, міномети, безпілотники та іншу зброю. Ці атаки призводять до значних руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків, спричиняють загибель і поранення мирного населення. Найбільш постраждалими є прикордонні громади області, де часто відбуваються обстріли.
Минулої ночі у Сумській міській військовій адміністрації повідомили про атаку росіян "Шахедами" на енергетичні об'єкти міста.
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