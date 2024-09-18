У Сумах та області після вибухів частково зникла електроенергія

Відомо, що в області під час тривоги пролунали звуки вибухів. Відразу після цього у частині Сум почались проблеми з електропостачанням.

Також кореспондент РБК-Україна повідомив про перебої з електроенергією і в Сумській області.

За словами Кобзаря, наразі рятувальники та правоохоронці в пошуках місця прильоту. Він попросив місцевих, які знають де це могло трапитись, повідомити у поліцію або пожежникам.

Оновлено о 22:50.

За даними начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, місце вибуху знайдено.

"Причина аварії вже встановлена і енергетики зроблять все для відновлення! Віримо в наших енергетиків! Дякуємо", - написав він.

У Сумах через влучання зникла вода

Кобзар повідомив, що удар було завдано близько 22:03. Це призвело до знеструмлення усіх об'єктів водоканалу.

"Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення (крім насосів третього підйому ЦТП), - написав він.

За його словами, першочергово буде запущено систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском.

Ситуація у Сумській області

Російські війська регулярно обстрілюють Сумську область, використовуючи артилерію, міномети, безпілотники та іншу зброю. Ці атаки призводять до значних руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків, спричиняють загибель і поранення мирного населення. Найбільш постраждалими є прикордонні громади області, де часто відбуваються обстріли.