В Сумах и области после взрывов частично исчезла электроэнергия

Известно, что в области во время тревоги раздались звуки взрывов. Сразу после этого у части Сум начались проблемы с электроснабжением.

Также корреспондент РБК-Украина сообщил о перебоях с электроэнергией и в Сумской области.

По словам Кобзаря, спасатели и правоохранители в поисках места прилета. Он попросил местных, которые знают, где это могло случиться, сообщить в полицию или пожарным.

Обновлено в 22:50.

По данным начальника Сумской МВА Алексея Дрозденко, место взрыва найдено.

"Причина аварии уже установлена и энергетики сделают все для восстановления! Верим в наших энергетиков! Спасибо", - написал он.

В Сумах из-за попадания исчезла вода

Кобзарь сообщил, что удар был нанесен около 22:03. Это привело к обесточиванию всех объектов водоканала.

"Совершается переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема ЦТП), - написал он.

По его словам, в первую очередь будет запущена система водоотвода. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением.

Ситуация в Сумской области

Российские войска регулярно обстреливают Сумскую область, используя артиллерию, минометы, беспилотники и другое оружие. Эти атаки приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жилых домов, приводят к гибели и ранению мирного населения. Наиболее пострадали пограничные общины области, где часто происходят обстрелы.