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У Сумах та Черкаській області пролунали вибухи

Суми, П'ятниця 29 грудня 2023 15:06
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У Сумах та Черкаській області пролунали вибухи Фото: у Сумах та Черкаській області пролунали вибухи (kalushcity gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Сумах пролунали вдень 29 грудня. Також вибухи чули у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи в обох областях пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Місцеві Telegram-канали Черкаської області повідомляють, що вибухи пролунали у місті Сміла.

Офіційно місцева влада та військові поки не коментували ситуацію.

Додамо, повітряну тривогу у східних, південних, частині центральних та північних областей оголосили після 14:45. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістикою. Також оголошена загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

За даними ПС, росіяни випустили ракети з Курською області у напрямку Сумської та Черкаської областей.

Карта повітряних тривог станом на 15:00

У Сумах та Черкаській області пролунали вибухи

Масована атака

Росіяни сьогодні випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв в Україні внаслідок сьогоднішньої масованої атаки зросла до 18. Поранення отримали 132 особи.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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