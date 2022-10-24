У Сумах сьогодні стартує опалювальний сезон
Виконавчий комітет ухвалив рішення про початок та закінчення опалювального сезону 2022-2023 років у місті Суми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міськради.
Згідно з рішенням виконавчого комітету, житлові будинки у Сумах починають підключати до тепла вже сьогодні, 24 жовтня. Керівникам лікувально-профілактичних установ, навчальних закладів, інших бюджетних установ надано право розпочинати опалювальний сезон своїм рішенням.
Майже всі лікарні у Сумах уже одержують тепло. Амбулаторії, що розміщуються у житлових будинках, отримають тепло разом із жителями. Що стосується навчальних закладів, там включатимуть опалення та регулюватимуть температурний режим залежно від ситуації.
Орієнтовно опалювальний сезон розрахований до 15 квітня, однак у разі зміни погодних умов міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може ухвалити додаткове рішення щодо зміни цього терміну.
Раніше ми писали, що з 22 жовтня у Харкові та області стартував опалювальний сезон. Крім того, ведуться роботи з відновлення котелень, пошкоджених окупантами.
Також КМДА закликає киян готуватися до опалювального сезону, адже він буде непростим.
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