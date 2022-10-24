В Сумах сегодня стартует отопительный сезон

Исполнительный комитет принял решение о начале и окончании отопительного сезона 2022-2023 годов в городе Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского горсовета.

Согласно решению исполнительного комитета, жилые дома в Сумах начинают подключать к теплу уже сегодня, 24 октября. Руководителям лечебно-профилактических учреждений, учебных заведений, других бюджетных учреждений предоставлено право начинать отопительный сезон своим решением.

Почти все больницы в Сумах уже получают тепло. Амбулатории, размещаемые в жилых домах, получат тепло вместе с жителями. Что касается учебных заведений, там будут включать отопление и регулировать температурный режим в зависимости от ситуации.

Ориентировочно отопительный сезон рассчитан до 15 апреля, однако в случае изменения погодных условий городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять дополнительное решение по изменению этого срока.