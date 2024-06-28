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У Сумах скаржаться на незвичайні опади та погане самопочуття: що відомо

Фото: люди з парасольками під дощем (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 27 червня, мешканці міста Суми поскаржилися на дивні опади, які супроводжувались поганим самопочуттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Сумської МВА Олексія Дрозденко.

"Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру", – йдеться у повідомленні.

При цьому дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було.

"В той же час, всі відповідні служби, ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Зберігайте спокій та слідкуйте за подальшою інформацією", - додав Дрозденко.

Нагадаємо, цього року ДТЕК вкладає 4 млрд гривень в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Миколаєві ввечері, 27 червня, пролунали вибухи. До вибухів у ПС попереджали про загрозу застосування балістики з південно-східного напрямку.

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