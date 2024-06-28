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В Сумах жалуются на необычные осадки и плохое самочувствие: что известно

Фото: люди с зонтиками под дождем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 27 июня, жители Сум пожаловались на странные осадки, сопровождавшиеся плохим самочувствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ГВА Алексея Дрозденко.

"Сегодня вечером служба 15-80 получила два обращения от граждан об удивительных осадках в воздухе и плохом самочувствии. Да, действительно, в районе улицы Привокзальной были зафиксированы осадки неопределенного характера", – говорится в сообщении.

При этом дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не было.

"В то же время все соответствующие службы, ГСЧС, продолжают работать и мониторить ситуацию. Сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшей информацией", - добавил Дрозденко.

Напомним, в этом году ДТЭК вкладывает 4 млрд гривен в ремонт поврежденных обстрелами ТЭС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаеве вечером, 27 июня, раздались взрывы. До взрывов в ПС предупреждали об угрозе применения баллистики с юго-восточного направления.

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