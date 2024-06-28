В Сумах жалуются на необычные осадки и плохое самочувствие: что известно

"Сегодня вечером служба 15-80 получила два обращения от граждан об удивительных осадках в воздухе и плохом самочувствии. Да, действительно, в районе улицы Привокзальной были зафиксированы осадки неопределенного характера", – говорится в сообщении.

При этом дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не было.

"В то же время все соответствующие службы, ГСЧС, продолжают работать и мониторить ситуацию. Сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшей информацией", - добавил Дрозденко.