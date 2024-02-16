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В Сумах ще на тиждень подовжили карантин через епідемію грипу та ГРВІ

Ілюстративне фото: у Сумах ще на тиждень подовжили карантин (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У школах міста Суми ще на тиждень продовжать дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на інфекційні хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Сум.

Таке рішення було прийнято міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій продовжено протиепідемічні заходи та обмеження.

Раніше було постановлено, що школярі будуть навчатись онлайн по 16 лютого. Однак через високий рівень захворюваності дистанційне навчання подовжили на період з 18 по 24 лютого.

"Інтенсивний показник захворюваності становить 888,2 на 100 тисяч населення, що на 16,5% вище середнього рівня інтенсивності перевищення епідемічного порогу", - сказано у повідомленні.

Карантин в школах України

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Крім того, у Києві розглядають можливість закриття шкіл через грип.

В яких саме областях, громадах чи містах України школярі не можуть більше ходити до школи та змушені навчатися онлайн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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