У Сумах "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та заклад освіти: є поранений

За словами чиновника, два безпілотники влучили у промислові об’єкти, ще один - у будівлю закладу освіти.

На жаль, є одна поранена людина, їй надається необхідна допомога. Це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників.

На ранок 22 вересня о 9:00 планується розгортання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Сильні вибухові хвилі пошкодили й житлові будинки поруч: у багатоповерхівках повибивало вікна, балконні блоки та рами.

Артем Кобзар закликав жителів міста зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, три влучання БпЛА зафіксовано в Ковпаківському районі міста. Місцеві служби вже працюють на місці, фіксуючи масштаби руйнувань та надаючи допомогу постраждалим.