В Сумах "Шахеды" попали в промышленные объекты и учебное заведение: есть раненый

В ночь на 22 сентября жители Сум слышали серию взрывов, которые, как выяснилось, были следствием атаки иранских дронов-"шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря в Телеграмм.
По словам чиновника, два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.
К сожалению, есть один раненый человек, ему оказывается необходимая помощь. Это охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников.
На утро 22 сентября в 9:00 планируется развертывание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Сильные взрывные волны повредили и жилые дома рядом: в многоэтажках выбило окна, балконные блоки и рамы.
Артем Кобзарь призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
По данным Сумской областной военной администрации, три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Местные службы уже работают на месте, фиксируя масштабы разрушений и оказывая помощь пострадавшим.
В ночь на 22 сентября в результате вражеской атаки дронов пострадали населенные пункты в четырех районах Киевской области. Перед этим сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.
Кроме того, враг атаковал Запорожье, осуществив по меньшей мере пять ударов. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности.