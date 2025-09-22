RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Сумах "Шахеды" попали в промышленные объекты и учебное заведение: есть раненый

Иллюстративное фото: ликвидация последствий атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 22 сентября жители Сум слышали серию взрывов, которые, как выяснилось, были следствием атаки иранских дронов-"шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря в Телеграмм.

По словам чиновника, два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.

К сожалению, есть один раненый человек, ему оказывается необходимая помощь. Это охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников.

На утро 22 сентября в 9:00 планируется развертывание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Сильные взрывные волны повредили и жилые дома рядом: в многоэтажках выбило окна, балконные блоки и рамы.

Артем Кобзарь призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

По данным Сумской областной военной администрации, три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Местные службы уже работают на месте, фиксируя масштабы разрушений и оказывая помощь пострадавшим.

 

 

Атака дронами в ночь на 22 сентября

В ночь на 22 сентября в результате вражеской атаки дронов пострадали населенные пункты в четырех районах Киевской области. Перед этим сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.

Кроме того, враг атаковал Запорожье, осуществив по меньшей мере пять ударов. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности.

