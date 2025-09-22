В Сумах "Шахеды" попали в промышленные объекты и учебное заведение: есть раненый

По словам чиновника, два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.

К сожалению, есть один раненый человек, ему оказывается необходимая помощь. Это охранник предприятия, куда попал один из вражеских беспилотников.

На утро 22 сентября в 9:00 планируется развертывание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Сильные взрывные волны повредили и жилые дома рядом: в многоэтажках выбило окна, балконные блоки и рамы.

Артем Кобзарь призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

По данным Сумской областной военной администрации, три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Местные службы уже работают на месте, фиксируя масштабы разрушений и оказывая помощь пострадавшим.