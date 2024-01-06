UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Сумах рятувальники винесли з пожежі матір з дитиною (відео)

Фото: рятувальники винесли з пожежі матір з дитиною (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Сумах сталась пожежа в житловому будинку. Працівники ДСНС евакуювали з приміщення матір з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, сьогодні, 6 січня, о 01:43 сталося загоряння на кухні одного із помешкань, в результаті чого утворилося сильне задимлення.

"Із квартири, де виникла пожежа, працівники ДСНС врятували мешканку 1999 р.н. з донькою 2019 р.н.", - повідомили в службі.

 

Маму та дитину евакуювали в безпечне місце, нарізі відомо, що госпіталізація їм не знадобилася.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що вчора у Кривому Розі трапилась пожежа у багатоповерхівці. В результаті інциденту постраждали жінка та троє дітей

А в середині грудня 2023 року в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаСумська область