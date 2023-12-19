У Чернігівській області спалахнув приватний будинок: є загиблі, серед них двоє дітей
У селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Унаслідок цього загинула мама та двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
"Займання сталося у житловому будинку в селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години. На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження.
Фото: Наслідки пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Причина та обставини трагедії наразі встановлюються", - додали у ДСНС.
Випадки пожеж в Україні
Нещодавно повідомлялося, що столичні рятувальники сьогодні 15 грудня ліквідували пожежу на будівництві в Дарницькому районі.
Також у Харкові через пожежу в ліфті дев'ятиповерхівки загинула людина у вівторок, 12 грудня. Попередньо, несправність ліфта навряд чи стала причиною НП.
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