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У Чернігівській області спалахнув приватний будинок: є загиблі, серед них двоє дітей

Гмирянка , Вівторок 19 грудня 2023 17:02
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У Чернігівській області спалахнув приватний будинок: є загиблі, серед них двоє дітей Архівне фото: У Чернігівській області спалахнув приватний будинок (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Унаслідок цього загинула мама та двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"Займання сталося у житловому будинку в селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години. На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження.

Фото: Наслідки пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Причина та обставини трагедії наразі встановлюються", - додали у ДСНС.

Випадки пожеж в Україні

Нещодавно повідомлялося, що столичні рятувальники сьогодні 15 грудня ліквідували пожежу на будівництві в Дарницькому районі.

Також у Харкові через пожежу в ліфті дев'ятиповерхівки загинула людина у вівторок, 12 грудня. Попередньо, несправність ліфта навряд чи стала причиною НП.

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ДСНС Пожежа Черниговская область
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