В Сумах спасатели вынесли из пожара мать с ребенком (видео)

По данным спасателей, сегодня, 6 января, в 01:43 произошло возгорание на кухне одного из помещений, в результате чего образовалось сильное задымление.

"Из квартиры, где возник пожар, работники ГСЧС спасли жительницу 1999 г.р. с дочерью 2019 г.р.", - сообщили в службе.

Мама и ребенок был эвакуирован в безопасное место, нарезе известно, что госпитализация им не понадобилась.

Пожары в Украине

Напомним, что вчера в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке. В результате инцидента пострадали женщина и трое детей

А в середине декабря 2023 в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате погибли мама и двое детей.

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