RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах спасатели вынесли из пожара мать с ребенком (видео)

Фото: спасатели вынесли из пожара мать с ребенком (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах произошел пожар в жилом доме. Работники ГСЧС эвакуировали из помещения мать с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, сегодня, 6 января, в 01:43 произошло возгорание на кухне одного из помещений, в результате чего образовалось сильное задымление.

"Из квартиры, где возник пожар, работники ГСЧС спасли жительницу 1999 г.р. с дочерью 2019 г.р.", - сообщили в службе.

Мама и ребенок был эвакуирован в безопасное место, нарезе известно, что госпитализация им не понадобилась.

Пожары в Украине

Напомним, что вчера в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке. В результате инцидента пострадали женщина и трое детей

А в середине декабря 2023 в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате погибли мама и двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарСумская область