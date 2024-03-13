У Сумах рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого внаслідок нічного обстрілу РФ

"Під час розбору завалів 5-поверхового житлового будинку співробітниками ДСНС деблоковано тіло другої загиблої особи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, наразі відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих людей унаслідок нічної російської атаки по місту. Роботи тривають.

Атака "Шахеда" на Суми 13 березня

В ніч на середу російські окупанти атакували в черговий раз Суми дронами. В результаті один із дронів потрапив у багатоповерхівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку в Сумах рятувальники деблокували перше тіло людини.

В ОВА повідомляли, що з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. При цьому повідомлялось про загиблих, однак їх кількість не зазначалась.