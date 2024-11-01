У Сумах російський "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку: є поранені

Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку у Ковпаківському районі міста. У квартирах вибиті вікна та двері. Є пошкоджені автівки.

Наразі інформації про жертв немає, щонайменше п'ятеро поранених людей в лікарні.

Окрім того, у Сумській філії "Газмережі" повідомили, що внаслідок атаки без газу залишилися 173 споживачі - мешканці двох багатоповерхівок.

Фото: наслідки удару "Шахеда" у Сумах (Кордон.Медіа)



Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).