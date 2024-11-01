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У Сумах російський "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку: є поранені

Фото: у Сумах російський "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівк (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумах під час російської атаки ввечері 1 листопада один з "Шахедів" влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про п'ятьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство "Кордон.Медіа".

Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, "Шахед" влучив у дев'ятиповерхівку у Ковпаківському районі міста. У квартирах вибиті вікна та двері. Є пошкоджені автівки.

Наразі інформації про жертв немає, щонайменше п'ятеро поранених людей в лікарні.

Окрім того, у Сумській філії "Газмережі" повідомили, що внаслідок атаки без газу залишилися 173 споживачі - мешканці двох багатоповерхівок.

 

Фото: наслідки удару "Шахеда" у Сумах (Кордон.Медіа)

 
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 
 

Фото: наслідки удару по дев'ятиповерхівці у Сумах (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 листопада, у Сумах лунав вибух.

Військові повідомили, що ворожі "Шахеди" пішли з півночі та сходу у напрямку Сум. Повітряна тривога в області була оголошена за годину до вибуху.

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