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В Сумах российский "Шахед" попал в девятиэтажку: есть раненые

Фото: в Сумах российский "Шахед" попал в девятиэтажку (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумах во время российской атаки вечером 1 ноября один из "Шахедов" попал в девятиэтажный жилой дом. Сейчас известно о пяти раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство "Кордон.Медіа".

Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, "Шахед" попал в девятиэтажку в Ковпаковском районе города. В квартирах выбиты окна и двери. Есть поврежденные автомобили.

В настоящее время информации о жертвах нет, по меньшей мере пятеро раненых людей в больнице.

Кроме того, в Сумском филиале "Газсети" сообщили, что в результате атаки без газа остались 173 потребителя - жители двух многоэтажек.

 

Фото: последствия удара "Шахеда" в Сумах (Граница.Медиа)


Как сообщили в Офисе генерального прокурора, при процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Сумы начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Фото: последствия удара по девятиэтажке в Сумах (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, сегодня вечером, 1 ноября, в Сумах раздался взрыв.

Военные сообщили, что вражеские "Шахеды" пошли с севера и востока в направлении Сум. Воздушная тревога в области была объявлена за час до взрыва.

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