В Сумах российский "Шахед" попал в девятиэтажку: есть раненые

Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, "Шахед" попал в девятиэтажку в Ковпаковском районе города. В квартирах выбиты окна и двери. Есть поврежденные автомобили.

В настоящее время информации о жертвах нет, по меньшей мере пятеро раненых людей в больнице.

Кроме того, в Сумском филиале "Газсети" сообщили, что в результате атаки без газа остались 173 потребителя - жители двух многоэтажек.

Фото: последствия удара "Шахеда" в Сумах (Граница.Медиа)



Как сообщили в Офисе генерального прокурора, при процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Сумы начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).