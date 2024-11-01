У Сумах було чути звук вибуху
В Сумах було чути звук вибуху. Місцеві почули його надвечір 1 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили України.
Військові повідомили, що ворожі "Шахеди" пішли з півночі та сходу у напрямку Сум.
Зауважимо, що Повітряна тривога в області була оголошена за годину до вибуху.
Наразі карта тривог виглядає так:
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що надвечір Україну знову атакують російські "Шахеди".
Ми також повідомляли, що раніше сьогодні російські терористи атакували житловий будинок у Харкові.
А в ніч на 1 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами та донами. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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