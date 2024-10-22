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У Сумах російські дрони влучили в приватний сектор: троє загиблих, серед них дитина

Фото: Російські дрони атаковали приватний сектор у Сумах (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія в ніч на 22 жовтня завдала авіаційного удару, застосувавши БПЛА "Шахед", по приватному житловому сектору міста Суми. Загинули троє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

"Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.

В ОДА повідомили, що 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили ворожих "Шахедів".

"Протиповітряні бої тривають", - додали в прес-службі. 

Нагадаємо, під час російської повітряної атаки 22 жовтня у Сумах пролунали вибухи в приватному секторі.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розробляє безпілотник, який здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранського виробництва. Він використовуватиметься для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів.

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