У Сумах російські дрони влучили в приватний сектор: троє загиблих, серед них дитина

Російська армія в ніч на 22 жовтня завдала авіаційного удару, застосувавши БПЛА "Шахед", по приватному житловому сектору міста Суми. Загинули троє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.
"Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.
В ОДА повідомили, що 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили ворожих "Шахедів".
"Протиповітряні бої тривають", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, під час російської повітряної атаки 22 жовтня у Сумах пролунали вибухи в приватному секторі.
Як повідомляло РБК-Україна, Україна розробляє безпілотник, який здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранського виробництва. Він використовуватиметься для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів.