У Сумах російські дрони влучили в приватний сектор: троє загиблих, серед них дитина

"Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.

В ОДА повідомили, що 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили ворожих "Шахедів".

"Протиповітряні бої тривають", - додали в прес-службі.