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В Сумах российские дроны попали в частный сектор: трое погибших, среди них ребенок

Фото: Российские дроны атаковали частный сектор в Сумах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российская армия в ночь на 22 октября нанесла авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы. Погибли трое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

"В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки уточняются.

В ОВА сообщили, что 22 октября в небе над Сумской областью зенитчики сбили вражеских "Шахедов".

"Противовоздушные бои продолжаются", - добавили в пресс-службе. , 

Напомним, во время российской воздушной атаки 22 октября в Сумах раздались взрывы в частном секторе.

Как сообщало РБК-Украина, Украина разрабатывает беспилотник, способный перехватывать российские беспилотники-камикадзе иранского производства. Он будет использоваться для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных средств ПВО для защиты украинских городов от российских обстрелов.

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