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В Сумах расширили перечень пользователей общественным транспортом в карантин

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 09:19
В Сумах расширили перечень пользователей общественным транспортом в карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры

В Сумах расширили перечень лиц, которые могут пользоваться городским общественным транспортом в карантин. Соответствующее постановление принял Сумской горисполком.

К категориям граждан, имеющих право на проезд в пассажирском транспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, добавить опекунов (попечителей) над совершеннолетними недееспособными лицами (ограниченно дееспособными) при предъявлении удостоверения опекуна (попечителя); лиц, которые предоставляют социальные услуги и лиц, которые осуществляют надзор за лицом с инвалидностью 1 группы либо лицом, достигшим 80 лет (на основании справок о получение в департаменте социальной защиты населения таких компенсационных выплат)

Также изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры. Так, одним из документов, который дает право на проезд в общественном транспорте в период карантина, есть справка, в которой указано фамилия, имя и отчество пассажира, место его работы, имя руководителя (справка должна быть заверена подписью руководителя и печатью органа, который ее выдал). Раньше это была справка установленного образца.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Как заявлял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, по реалистическому сценарию восстановление работы транспорта в Украине начнется в июне-июле

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