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У Сумах розширили перелік користувачів громадським транспортом у карантин

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 09:19
У Сумах розширили перелік користувачів громадським транспортом у карантин
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також зміни стосуються видів документів, які повинні мати при собі пасажири

У Сумах розширили перелік осіб, які можуть користуватися міським громадським транспортом у карантин. Відповідну ухвалу прийняв Сумський міськвиконком.

До категорій громадян, які мають право на проїзд у пасажирському транспорті, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, додати опікунів (піклувальників) над повнолітніми недієздатними особами (обмежено дієздатними) при пред’явленні посвідчення опікуна (піклувальника); осіб, які надають соціальні послуги та осіб, які здійснюють нагляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80 років (на підставі довідок про одержання в департаменті соціального захисту населення таких компенсаційних виплат).

Також зміни стосуються видів документів, які повинні мати при собі пасажири. Так, одним із документів, який дає право на проїзд у громадському транспорті у період карантину, є довідка, в якій зазначено прізвище, ім’я та по батькові пасажира, місце його роботи, прізвище керівника (довідка має бути завірена підписом керівника та печаткою органу, який її видав). Раніше це була довідка встановленого зразка.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в рамках плану по виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту.

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