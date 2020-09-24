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В Сумах в рамках учений организовали "похищение" военного полковника

Автор: Юлия Струк

В Сумах в рамках учений было организовано "похищение" военного полковника. Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

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Об этом РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.

"Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, совместные с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение, - ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.

Отметим, ранее в средствах массовой информации появилась информация о похищении главы городского военкомата, полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса. Отмечалось, что шесть вооруженных людей в масках с оружием перелезли через забор и проникли на территорию Сумского национального аграрного университета, предъявили вахтеру удостоверения сотрудников СБУ и спросили, где проживает Полоус.

Через некоторое время неизвестные вывели военного со связанными руками, посадили в автомобиль и скрылись. А в Сумах якобы объявили план перехват.

Напомним, 1 сентября стало известно, что накануне Дня независимости Украины из Центральной Синагоги Киева похитили человека; полиция в течение недели раскрыла преступление, потерпевшего освободили, а участников банды похитителей - задержали.

Как писало РБК-Украина, похищенным оказался бизнесмен, за его освобождение требовали 2 млн долларов.

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Новости Украины Сумыученияполицияпохищение