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У Сумах у рамках навчань організували "викрадення" військового полковника

Автор: Юлія Струк

У Сумах у рамках навчань було організоване "викрадення" військового полковника. Поліція проводила навчання спільно з військовослужбовцями та Службою безпеки України.

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Про це РБК-Україна розповів старший інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції у Сумській області Володимир Крупецьких.

"Була така інформація у ЗМІ. Поспішили, видали, але ні в кого не запитали. Це планові навчання, спільні з військовослужбовцями, СБУ і з поліцією. У рамках цих навчань (було викрадення, - ред.). А насправді викрадення не було. Це все навчання", - сказав він.

Зазначимо, раніше у засобах масової інформації з'явилася інформація про викрадення глави міського військкомату, полковника Збройних сил України Юрія Полоуса. Зазначалося, що шестеро озброєних людей у масках зі зброєю перелізли через паркан і проникли на територію Сумського національного аграрного університету, пред'явили вахтеру посвідчення співробітників СБУ і запитали, де проживає Полоус.

Через деякий час невідомі вивели військового зі зв'язаними руками, посадили в автомобіль та зникли. А у Сумах нібито оголосили план перехоплення.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що напередодні Дня незалежності України з Центральної Синагоги Києва викрали людину; поліція протягом тижня розкрила злочин, потерпілого звільнили, а учасників банди викрадачів - затримали.

Як писало РБК-Україна, викраденим виявився бізнесмен, за його звільнення вимагали 2 млн доларів.

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