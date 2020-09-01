В Киеве похитили человека из синагоги, полиция нашла его через неделю

Фото: полиция Киева за неделю раскрыла похищение человека (РБК-Украина)

Накануне Дня независимости Украины из Центральной Синагоги Киева похитили человека. Полиция в течение недели раскрыла преступление, пострадавшего освободили, а участников банды похитителей - задержали.

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Георгий Логвинский.

По его словам, мужчину похитили из синагоги 21 августа. Около 10:00 под предлогом бизнес-сделки под синагогу подъехал черный Mercedes с бывшим бизнес-партнером потерпевшего и еще одним человеком.

"Ничего не предвещало опасности, с учетом, что участники были знакомы между собой, хотя и имели нерешенные финансовые вопросы из прошлой жизни. В дальнейшем связь с Н (потерпевший, - ред.) пропала, а телефон якобы выключился в метро", - отметил Логвинский.

Он также подчеркнул, что похитители действовали профессионально и знали методы оперативной деятельности. В частности, номера на авто были поддельные, во время похищения не использовались телефоны, заметались следы и менялись авто.

По его словам, дело взял на контроль министр внутренних дел Арсен Аваков. Уже в воскресенье правоохранители взяли след, а операция держалась в тайне, поскольку предполагалось, что в банде были бывшие или действующие сотрудники правоохранительного органа.

"В рамках расследования была установлена целая банда более чем из 10 человек, среди которых бывший сотрудник СБУ. К пострадавшему было применено насилие с целью получения имущества. Бандиты не скрывали лица, что с учетом особенности этого дела однозначно говорит о том, что в живых его оставлять не собирались", - отметил Логвинский.

Пострадавшего удерживали в подвале дома под Киевом. Полиция штурмом освободила заложника 29 августа, по разным адресам были задержаны 7 человек. По словам Логвинского, у подозреваемых изъяли автоматы, гранаты и гранатометы. Все задержанные находятся в СИЗО, в ближайшее время им изберут меру пресечения в Печерском суде Киева.

Напомним, ранее в Киеве похитили бизнесмена Сергея Ткаченко, полиция в течение двух недель разыскала и задержала похитителей, а также освободила заложника.

В июле в Киевской области расстреляли автомобиль с бизнесменом Игорем Плеканом, мужчина погиб на месте.