В Сумах прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Друзья, не сообщайте о местах прилетов! Ждем официальной информации от ОВА", - написал Головченко.

Напомним, в среду, 15 июня, в Сумской области от рук оккупантов погибли четыре человека. Вечером два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

В понедельник, 13 июня, в Сумской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека получили травмы, а один погиб.

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