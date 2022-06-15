В Сумской области снова обстрелы, а также подрыв на мине: есть жертвы

Российские военные продолжают атаковать населенные пункты Сумской области. В среду, 15 июня, от рук оккупантов погибли четыре мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

По его информации, сегодня днем ​​в Новослободской громаде на мине взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, еще один получил серьезные ранения.

При этом после 14 часов одиночные выстрелы были произведены по Эсманской и Белопольской громадам, никто не пострадал.

Живицкий добавил, что вечером два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

"Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", - рассказал глава ОВА.