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В Сумской области снова обстрелы, а также подрыв на мине: есть жертвы

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Сумская область, Среда 15 июня 2022 23:00
В Сумской области снова обстрелы, а также подрыв на мине: есть жертвы Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Российские военные продолжают атаковать населенные пункты Сумской области. В среду, 15 июня, от рук оккупантов погибли четыре мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его информации, сегодня днем ​​в Новослободской громаде на мине взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, еще один получил серьезные ранения.

При этом после 14 часов одиночные выстрелы были произведены по Эсманской и Белопольской громадам, никто не пострадал.

Живицкий добавил, что вечером два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

"Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", - рассказал глава ОВА.

Напомним, в понедельник, 13 июня, в Сумской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека получили травмы, а один погиб.

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