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У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Сумах в ніч проти 16 червня пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Лисенка.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Друзі, не повідомляйте про місця прильотів! Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА", - написав Головченко.

Нагадаємо, в середу, 15 червня, в Сумській області від рук окупантів загинули чотири людини. Увечері два ворожих вертольоти з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

В понеділок, 13 червня, в Сумській області російський безпілотник скинув вибухівку, від якої дві людини отримали травми, а одна загинула.

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Сумская область