ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Новость на русском →
Суми, Четвер 16 червня 2022 01:32
У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Сумах в ніч проти 16 червня пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Лисенка.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Друзі, не повідомляйте про місця прильотів! Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА", - написав Головченко.

Нагадаємо, в середу, 15 червня, в Сумській області від рук окупантів загинули чотири людини. Увечері два ворожих вертольоти з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

В понеділок, 13 червня, в Сумській області російський безпілотник скинув вибухівку, від якої дві людини отримали травми, а одна загинула.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
Стало відомо, коли Україна отримає американські РСЗВ
Стало відомо, коли Україна отримає американські РСЗВ
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського