У Сумах пролунав вибух: що відомо

У Сумах на тлі повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Суми".
"У Сумах було чути звук вибуху", - пише Telegram-канал.
Варто додати, що наразі жодні офіційні особи не коментували дану ситуацію.
Повітряна тривога на території Сум була оголошена ще о 09:09. Тоді ж Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й розвідувальних БпЛА в Сумській, Харківській та Запорізькій областях.
Пізніше стало відомо про повторну активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
"Щойно відбувся приліт "Шахеда по одному з навчальних закладів. Є поранені", - заявив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзара.
Безпілотник вдарив по даху будівлі.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України ракетами різних типів, безпілотними літальними апаратами (БпЛА), артилерією, керованими авіаційними бомбами (КАБи). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та області.
На початку липня російські терористи атакували Ковпаківський район Сум за допомогою безпілотника, внаслідок чого пошкодження отримав маршрутний автобус, який перевозив людей.
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